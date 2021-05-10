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Рада ЄС доручила Боррелю підготувати проект першої військової концепції Євросоюзу

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 13:49
Рада ЄС доручила Боррелю підготувати проект першої військової концепції Євросоюзу Фото: глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель (flickr.com/fotomaec)
Автор: РБК-Україна

Рада Євросоюзу доручила главі дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада 2021 року представити проект першої військової концепції ЄС "стратегічний компас". Після цього піде його подальше обговорення.

Таку заяву розмістили на сайті Ради ЄС.

Рада ЄС визнала необхідність просуватися в галузі безпеки і оборони.

"Концепція" стратегічний компас " підвищить і направить реалізацію рівня амбіцій в області безпеки і оборони. Тому Рада закликає Верховного представника у закордонних справах і політиці безпеки представити перший проект "стратегічного компаса" для обговорення на засіданні Ради в листопаді 2021 року", - йдеться в заяві.

Відзначається, що ЄС повинен просувати свої інтереси і цінності і вміти протистояти загрозам і викликам глобальної безпеки.

Раніше Боррель заявляв, що Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії з НАТО.

Нагадаємо, чотирнадцять країн Євросоюзу, включаючи Німеччину і Францію, змогли домовитися про створенні сил швидкого військового реагування. Вони зможуть втручатися в міжнародні конфлікти на ранньому етапі їх розвитку.

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