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Військова концепція ЄС: CNN дізнався деталі проекту

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Брюссель, Субота 20 листопада 2021 20:53
Військова концепція ЄС: CNN дізнався деталі проекту Фото: в Євросоюзі розробили військову концепцію" стратегічний комплекс " (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Початковий проєкт військової концепції ЄС "стратегічний компас" представили країнам-членам на цьому тижні. Документ передбачає можливість швидко розгорнути до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

У його розпорядженні опинився початковий проєкт військової концепції ЄС"стратегічний компас безпеки і оборони". Документ визначать, як країни блоку співпрацюватимуть в умовах виникнення кризових ситуацій.

Зокрема, передбачена можливість швидкого розгортання до 5 тисяч військових для реагування на кризові ситуації. При цьому замість постійних Збройних сил це будуть групи оперативного реагування, до яких увійдуть військовослужбовці від країн-учасниць ЄС. Формуватися групи будуть для вирішення конкретного завдання.

Вони завдання можуть полягати як в евакуаційній місії, так і для підтримки порядку на кордонах або надання гуманітарної допомоги.

При цьому у конкретній операції можуть брати участь представники не всіх 27 країн ЄС. Однак розгортання військових від імені Євросоюзу вимагатиме схвалення всіх членів блоку.

Як зазначає телеканал, деякі країни ЄС, включаючи Польщу, Естонію та Литву, готові підтримати проєкт військової концепції, але за умови, якщо в документі буде згадано загрозу, яку становлять Росія та Китай.

Нагадаємо, у травні 2021 року Рада Євросоюзу доручила голові дипломатії ЄС Жозепу Боррелю до листопада 2021 року подати проєкт першої військової концепції ЄС "Стратегічний компас".

Зазначимо, що раніше Боррель заявляв, що Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії з НАТО.

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