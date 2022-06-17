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У США розповіли про тимчасовий порятунок експорту українського зерна

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Нью-Йорк, П'ятниця 17 червня 2022 06:32
У США розповіли про тимчасовий порятунок експорту українського зерна Фото: у США розповіли про тимчасовий порятунок експорту українського зерна (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Будівництво тимчасових зерносховищ на кордоні з Україною дозволить запобігти крадіжці Росією українського зерна і гарантує, що зимовий урожай країни не буде втрачено.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, про це заявив міністр сільського господарства США тому Вілсак.

Однак під час візиту в штаб-квартиру ООН Вілсак підкреслив, що відновлення постачання через українські чорноморські порти є найбільш ефективним і дієвим способом експорту зерна.

Він закликав Росію "серйозно" поставитися до переговорів під егідою ООН з цього питання.

"Ми знаємо про обставини і ситуацію, в якій це сталося - росіяни забрали зерно в українських фермерів. Так що тою мірою, в якій ми можемо вивезти його з країни, це плюс, який знижує ризик втрати»"- розповів Вілсак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 27 травня компанія Maxar опублікувала знімки балкера "Матрос Позинич", на борту якого було українське зерно. Судно було пришвартоване до сирійського порту Латакія. За оцінкою, корабель міг перевозити близько 30 тисяч тонн зерна.

Також ми писали, що Росія вкрала вже третій корабель з металом із заводів Азовсталь та ММК ім. Ілліча групи "Метінвест".

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