В ЄС обговорили ідею Макрона щодо створення нової політичної спільноти, - журналіст

Посли ЄС сьогодні, 15 червня, обговорили можливість створення нової політичної спільноти. Його членами можуть стати країни, які хочуть отримати членство в ЄС, в тому числі і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter .

За його словами, дане співтовариство не буде "альтернативою" розширення Євросоюзу, а також не замінить Раду Європи і ОБСЄ.

Журналіст зазначив, що поки ймовірність створення даної спільноти викликає питання, особливо у сфері фінансування.

"На даний момент більше питань, ніж відповідей, зокрема по бюджету і додаткової вартості", - заявив Йозвяк.