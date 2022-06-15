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В ЄС обговорили ідею Макрона щодо створення нової політичної спільноти, - журналіст

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Брюссель, Середа 15 червня 2022 18:21
В ЄС обговорили ідею Макрона щодо створення нової політичної спільноти, - журналіст Фото: посли ЄС обговорили ідею Макрона про альтернативну спільноту (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Посли ЄС сьогодні, 15 червня, обговорили можливість створення нової політичної спільноти. Його членами можуть стати країни, які хочуть отримати членство в ЄС, в тому числі і Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

За його словами, дане співтовариство не буде "альтернативою" розширення Євросоюзу, а також не замінить Раду Європи і ОБСЄ.

Журналіст зазначив, що поки ймовірність створення даної спільноти викликає питання, особливо у сфері фінансування.

"На даний момент більше питань, ніж відповідей, зокрема по бюджету і додаткової вартості", - заявив Йозвяк.

Нагадаємо, що на початку травня Макрон запропонував Україні та іншим країнам альтернативний варіант інтеграції до європейської спільноти.

За даними ЗМІ, ідею французького лідера підтримав глава Євроради Шарль Мішель.

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