В ЄС обговорили ідею Макрона щодо створення нової політичної спільноти, - журналіст
Посли ЄС сьогодні, 15 червня, обговорили можливість створення нової політичної спільноти. Його членами можуть стати країни, які хочуть отримати членство в ЄС, в тому числі і Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.
За його словами, дане співтовариство не буде "альтернативою" розширення Євросоюзу, а також не замінить Раду Європи і ОБСЄ.
Журналіст зазначив, що поки ймовірність створення даної спільноти викликає питання, особливо у сфері фінансування.
"На даний момент більше питань, ніж відповідей, зокрема по бюджету і додаткової вартості", - заявив Йозвяк.
Нагадаємо, що на початку травня Макрон запропонував Україні та іншим країнам альтернативний варіант інтеграції до європейської спільноти.
За даними ЗМІ, ідею французького лідера підтримав глава Євроради Шарль Мішель.
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