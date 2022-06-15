В ЕС обсудили идею Макрона по созданию нового политического сообщества, - журналист
Послы ЕС сегодня, 15 июня, обсудили возможность создания нового политического сообщество. Его членами могут стать страны, которые хотят получить членство в ЕС, в том числе и Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.
По его словам, данное сообщество не будет "альтернативой" расширения Евросоюза, а также не заменит Совет Европы и ОБСЕ.
Журналист отметил, что пока вероятность создания данного сообщества вызывает вопросы, особенно в сфере финансирования.
"На данный момент больше вопросов, чем ответов, в частности по бюджету и прибавочной стоимости", - заявил Йозвяк.
Напомним, что в начале мая Макрон предложил Украине и другим странам альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество.
По данным СМИ, идею французского лидера поддержал глава Евросовета Шарль Мишель.
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