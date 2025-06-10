Зеленский возмутился действиями Орбана: использует мое лицо для выборов, я не позволял

В разговоре Зеленский прокомментировал результаты социологического опроса, согласно которому Орбан занимает третье место среди наименее популярных политиков в Украине - после диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Позиция Виктора Орбана не отражает позиции всей Венгрии. В этом разница между Венгрией и Россией: в России позиция Путина такая же, как и в его обществе. Политика Виктора, к сожалению, антиукраинская. И антиевропейская", - сказал он.

Президент также выразил возмущение по поводу использования его изображения на билбордах в Венгрии в рамках предвыборной кампании Орбана.

"Как он может использовать мое лицо для собственных избраний? Я не давал ему на это разрешения! Я президент другой страны. Он неправильно использует меня для своей внутренней политики. В других странах нет билбордов Орбана. Потому что это было бы неэтично", - отметил украинский президент.

Зеленский напомнил, что Орбан не впервые использует войну в Украине для своих политических целей и не гнушается двусмысленными шагами - например, сразу после визита в Киев он поехал в Москву.

"Он приезжает с визитом, говорит о завершении войны, а потом едет в Россию. Это честные отношения? Нет, это не так. Он едет куда-то еще, чтобы обсудить нас", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, такие действия Орбана способствуют не только распространению дезинформации, но и провоцируют радикализацию общества внутри самой Венгрии. Он предостерег, что это может иметь серьезные последствия как для двусторонних отношений, так и для безопасности Европы в целом.