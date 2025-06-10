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Зеленский возмутился действиями Орбана: использует мое лицо для выборов, я не позволял

Вторник 10 июня 2025 14:47
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Зеленский возмутился действиями Орбана: использует мое лицо для выборов, я не позволял Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава государства заявил, что политика Орбана является антиукраинской, манипулятивной и работает в интересах Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского венгерскому изданию Valasz Online.

В разговоре Зеленский прокомментировал результаты социологического опроса, согласно которому Орбан занимает третье место среди наименее популярных политиков в Украине - после диктаторов Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"Позиция Виктора Орбана не отражает позиции всей Венгрии. В этом разница между Венгрией и Россией: в России позиция Путина такая же, как и в его обществе. Политика Виктора, к сожалению, антиукраинская. И антиевропейская", - сказал он.

Президент также выразил возмущение по поводу использования его изображения на билбордах в Венгрии в рамках предвыборной кампании Орбана.

"Как он может использовать мое лицо для собственных избраний? Я не давал ему на это разрешения! Я президент другой страны. Он неправильно использует меня для своей внутренней политики. В других странах нет билбордов Орбана. Потому что это было бы неэтично", - отметил украинский президент.

Зеленский напомнил, что Орбан не впервые использует войну в Украине для своих политических целей и не гнушается двусмысленными шагами - например, сразу после визита в Киев он поехал в Москву.

"Он приезжает с визитом, говорит о завершении войны, а потом едет в Россию. Это честные отношения? Нет, это не так. Он едет куда-то еще, чтобы обсудить нас", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, такие действия Орбана способствуют не только распространению дезинформации, но и провоцируют радикализацию общества внутри самой Венгрии. Он предостерег, что это может иметь серьезные последствия как для двусторонних отношений, так и для безопасности Европы в целом.

Что известно о билбордах в Венгрии

В этом году в Венгрии появились политические билборды с лозунгом: "Они примут Украину в ЕС, но мы заплатим цену! Голосуй "нет!"".

На плакатах изображены президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской народной партии Манфред Вебер.

Кампания проходит на фоне подготовки к парламентским выборам в Венгрии, которые запланированы на апрель 2026 года.

Позиция Орбана относительно войны в Украине

Венгерский премьер считает, что войну в Украине нужно как можно быстрее остановить.

Орбан критикует поставки оружия Украине и санкции против России, говоря, что это "вредит европейской экономике", в том числе и венгерской.

Глава венгерского правительства также активно убеждает свое население, что вступление Украины в ЕС "разрушит экономику Венгрии".

А недавно он прямо заявил, что будет делать все возможное, чтобы заблокировать вступление Украины в Европейский Союз, объясняя это защитой национальных интересов Венгрии.

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