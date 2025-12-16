ЕС обсуждает новые средства борьбы с теневым флотом РФ

Государства-члены Европейского Союза обсуждают ряд новых мер против теневого флота, чтобы еще больше ограничить РФ в вариантах обхождения нефтяных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Эстонии Кристена Михала, которого цитирует Bloomberg .

"Эстония активно сопровождает эти суда, требует документации, иногда задерживает их. Но вопрос в том, можем ли мы сделать больше? Ответ - да", - подчеркнул он.

Михал отметил, что Эстония уже активно участвует в противодействии этим судам.

По приблизительным оценкам, чуть меньше половины военных средств Путина поступает из теневого флота, сказал премьер-министр Эстонии.

По словам Михала, на уровне ЕС обсуждается несколько направлений противодействия теневому флоту РФ, в частности:

Санкции против теневого флота РФ

Напомним, 15 декабря Европейский Совет ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию так называемого теневого флота России.

В перечень включены бизнесмены, связанные с российскими государственными нефтяными компаниями "Роснефть" и "Лукойл", которые контролируют суда по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения. По данным ЕС, они скрывали истинное происхождение грузов и применяли нелегальные и рискованные методы транспортировки.

Также санкции введены против судоходных компаний, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах, Вьетнаме и России. Речь идет о владельцах и операторах танкеров, которые входят в теневой флот РФ и уже подпадали под ограничительные меры ЕС или других стран.

Перед этим, в октябре 2025 года ЕС официально одобрил 19-й - пакет санкций против России. Ограничения были направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны, а также на теневой флот.

По данным украинской разведки, сейчас почти каждый шестой танкер в мире входит в так называемый "теневой флот" России - это около 17% от всех действующих судов такого типа.