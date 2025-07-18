Китай обвинил иностранные спецслужбы в краже редкоземельных металлов
Министерство государственной безопасности Китая обвинило спецслужбы иностранных государств в незаконном вывозе из страны редких земельных металлов мошенническим способом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Не называя конкретных стран, китайская спецслужба обвинила иностранные структуры в организации незаконного вывоза материалов, которые Пекин считает стратегическим активом и уже использовал как инструмент в переговорах по таможенным тарифам с США.
В сообщении ведомства отмечается, что в последние годы иностранные шпионские и разведывательные службы и их агенты пытались вступать в сговор с недобросовестными лицами внутри страны, подстрекая их к похищению редкоземельных материалов с помощью почтовых отправлений.
"Это создает серьезную угрозу национальной безопасности КНР", - отметили в спецслужбе.
В Мингосбезопасности КНР также предотвратили попытку одной неназванной страны незаконно получить редкоземельные элементы для создания запасов. По их данным, в этой схеме участвовал подрядчик, который неправильно маркировал посылки как "не изготовленные в Китае" и умышленно искажал информацию о содержании и составе продукции.
Также ведомство описало другие методы контрабанды, в частности сокрытие редкоземельных порошков в составе ингредиентов для керамической плитки или маскировка их в бутылках из-под воды, маркированных как "детали к механизмам" для дальнейшего экспорта.
В заявлении Министерство призвало граждан КНР сообщать о подозрительной деятельности, связанной с редкоземельными ресурсами.
Китай использовал свое доминирование в производстве редкоземельных металлов и магнитов в торговой войне с Соединенными Штатами. Американские компании зависят от этого китайского сырья для производства широкого спектра продукции, включая электромобили.
В частности, компания Ford Motor Co. была вынуждена сократить производство на одном из своих заводов из-за усиления Пекином экспортного контроля. Ограничения обострили напряженность в отношениях с Европейским Союзом, который так же существенно зависит от китайского экспорта.
Признаки снижения напряженности увеличили вероятность подписания более широкого соглашения и вероятность встречи президентов Дональда Трампа и Си Цзиньпина в этом году.
Экспорт китайских редкоземельных земель
После непродолжительной "торговой войны", весной этого года США и Китай начали переговоры о новом торговом соглашении.
Однако несмотря на первые договоренности, в апреле Пекин приостановил экспорт широкого перечня критически важных минералов и магнитов. Это вызвало сбой в поставках сырья для мировых автопроизводителей, производителей микросхем и оборонной промышленности.
В начале июня президент Китая Си Цзиньпин дал согласие на поставки редкоземельных минералов и магнитов в США. Вашингтон, взамен согласился отменить ограничения на некоторые технологии, включая передовые чипы для искусственного интеллекта.
Новое торговое соглашение между странами было подписано 25 июня. Среди прочего, оно предусматривает возобновление поставок китайских редкоземельных минералов в США, а также отмену американского запрета на экспорт передовых чипов для искусственного интеллекта в КНР.
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