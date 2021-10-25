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Єврокомісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 13:45
Єврокомісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія надала Україні 600 млн євро кредиту. Це останній транш в рамках діючої програми макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в Twitter.

"За підсумками 23-го Саміту Україна - ЄС сьогодні отримано 600 млн макрофінансової допомоги від Євросоюзу", - написав він.

Як зазначається в повідомленні Єврокомісії, після цієї виплати непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм досягає 4,4 млрд євро.

Цей транш є частиною екстреного пакету ЄС на 3 млрд євро для десяти країн Східного партнерства, який спрямований на те, щоб допомогти обмежити економічні наслідки пандемії COVID-19.

Як зазначив, Валдіс Домбровскіс, віце-президент Єврокомісії, Україна доклала значних зусиль для виконання умов, також домоглася задовільного прогресу з Міжнародним валютним фондом.

Виплата заснована на позитивній оцінці Єврокомісії прогресу української влади в реалізації узгоджених політичних заходів в рамках програми по COVID-19. Україна виконала всі вісім політичних зобов'язань, що стосуються управління державними фінансами, корпоративного управління і верховенства закону, поліпшення ділового клімату, галузевих реформ і державних підприємств.

"Україна також домоглася прогресу в реалізації узгодженої політики в рамках своєї програми, пов'язаної з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Це стосується, зокрема, основних досягнень законодавства в судовій сфері. МВФ успішно завершив свою місію з огляду програми 18 жовтня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вересні Європейська комісія прийняла рішення про виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Як заявив віце-президент Єврокомісії і єврокомісар з торгівлі Валдіс Домбровскіс, кошти можуть бути отримані Україною в кінці жовтня. За його словами, це друга і остання виплата в рамках даної програми на загальну суму 1,2 мільярда євро

Нагадаємо, кошти, отримані в рамках макрофінансової допомоги від ЄС, підуть на покриття дефіциту держбюджету.

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