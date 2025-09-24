В ЕС назвали размер "репарационного кредита" для Украины: меньше, чем замороженные активы РФ

Собственные источники издания среди чиновников ЕС подтвердили, что репарационный кредит действительно рассматривается.

Впервые идею предложила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 сентября, а сам кредит будет базироваться на остатках наличных от замороженных активов России.

Как это будет работать

Суть займа - он будет возвращаться Украиной только после того, как Россия полностью выплатит все репарации за вторжение. Коллективный риск возлагается на страны G7 и Европы.

Большая часть замороженных активов РФ находится в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear. Из тех 210 миллиардов, которые там хранятся, 175 миллиардов уже достигли срока погашения и стали наличными - именно их могут превратить в основу для нового кредита.

Но от этой суммы отнимут 45 миллиардов евро кредита G7, который согласовали для Украины еще в прошлом году. Это оставит только 130 миллиардов евро для "репарационного кредита".

Когда планируется оформить "репарационный кредит"

Европейская комиссия будет принимать решение о размере кредита только после того, как МВФ проведет комплексную оценку потребностей Украины в 2026 и 2027 годах, заявилкомиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Чиновники министерства финансов ЕС сказали изданию, что пока нет никаких конкретных деталей. Механизмы использования активов РФ только разрабатываются, но конфискация - это "красная линия" для некоторых правительств.

Пока планируется создать специальную целевую структуру и перевести ей замороженные средства РФ. После этого - выпустить бескупонные облигации под гарантии Евросоюза и правительств G7.