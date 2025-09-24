В ЄС назвали розмір "репараційного кредиту" для України: менше, ніж заморожені активи РФ

Власні джерела видання серед чиновників ЄС підтвердили, що репараційний кредит дійсно розглядається.

Вперше ідею запропонувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 вересня, а сам кредит базуватиметься на залишках готівки від заморожених активів Росії.

Як це буде працювати

Суть позики - вона буде повертатися Україною тільки після того, як Росія повністю виплатить усі репарації за вторгнення. Колективний ризик покладається на країни G7 та Європи.

Більша частина заморожених активів РФ перебуває у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear. З тих 210 мільярдів, що там зберігаються, 175 мільярдів вже досягли терміну погашення та стали готівкою - саме її можуть перетворити на основу для нового кредиту.

Але від цієї суми віднімуть 45 мільярдів євро кредиту G7, який узгодили для України ще минулого року. Це залишить тільки 130 мільярдів євро для "репараційного кредиту.

Коли планується оформити "репараційний кредит"

Європейська комісія прийматиме рішення щодо розміру кредиту тільки після того, як МВФ проведе комплексну оцінку потреб України у 2026 та 2027 роках, заявив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Чиновники міністерства фінансів ЄС сказали виданню, що поки що немає жодних конкретних деталей. Механізми використання активів РФ тільки розробляються, але конфіскація - це "червона лінія" для деяких урядів.

Поки що планується створити спеціальну цільову структуру та переказати їй заморожені кошти РФ. Після цього - випустити безкупонні облігації під гарантії Євросоюзу та урядів G7.