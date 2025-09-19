ЕС согласует размер репараций с России для Украины с МВФ

Еврокомиссия намерена учитывать оценку Международного валютного фонда о финансовых потребностях Украины на ближайшие два года при определении объема репараций за счет российских активов.

Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Европейский союз обсуждает использование замороженных российских активов для обеспечения такого займа. Это позволит поддержать финансы Киева на фоне сокращения прямой военной помощи со стороны США.

"Репарационный заем" за счет активов России

"То, что предлагает Еврокомиссия, это репарационный заем. По сути, предоставление Украине кредита за счет денежных остатков замороженных российских активов, не затрагивая права собственности России на них", - сказал Домбровскис.

По его словам, сейчас обсуждаются детали, сроки и объемы займа. Для определения объема важным будет вывод МВФ о потребностях Украины, над которым фонд уже завершает работу.

Позиции стран ЕС

Министр финансов Испании Карлос Куэрпо заявил, что предложение Еврокомиссии ожидается в октябре. "С испанской точки зрения мы будем поддерживать", - отметил он.

В распоряжении стран G7 находится около 300 млрд долларов российских активов Центробанка, из которых значительная часть размещена в Европе. В бельгийском депозитарии Euroclear заморожено 194 млрд евро, из которых около 170 млрд уже превратились в денежные остатки.

Совместные риски и гарантии

По словам Домбровскиса, механизм может быть применен во всех странах G7, где хранятся российские активы. Он уточнил, что идея обсуждалась с министрами финансов G7.

Согласно плану, Украина начнет возвращать заем только после получения репараций от России. Риски по кредиту будут распределены между правительствами стран ЕС.

По данным источников, схема предусматривает замену российских активов в Европе на облигации Еврокомиссии с нулевым купоном. Эти бумаги будут обеспечены гарантиями стран ЕС, участвующих в инициативе.

Потребности Украины

Министр финансов Сергей Марченко назвал потребности Украины во внешнем финансировании на срок действия новой программы с МВФ.

"В целом потребность средств для финансирования четырехлетней программы может составлять от 150 до 170 миллиардов долларов", - сказал в Верховной Раде.

Марченко подтвердил, что на 2026 год непокрытая потребность во внешнем финансировании сейчас составляет 18 млрд долларов в соответствии с расчетным среднегодовым курсом 45,7 грн/доллар.