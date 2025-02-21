Новый военный пакет от Польши должен поступить в Украину в феврале, - посол

Польша готовит для Украины 46-й военный пакет помощи. Он должен поступить в Украину уже в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Украины в Польше Василия Боднара в интервью "Радио Свобода".

По словам дипломата, на фоне последних заявлений президента США Дональда Трампа Польша и ЕС демонстрируют знаки солидарности с Украиной.

Дипломат подчеркнул, что "все прекрасно понимают, в чем реальность", где угроза российской агрессии, и как нужно поддерживать Украину.

"И мы надеемся, что не только слова, но и действия будут отражены в конкретной помощи Украине. Прежде всего мы рассчитываем на очередные поставки военного оборудования и вооружений. Польша, как вы знаете, готовит 46-й пакет военной помощи и в ближайшее время, имею в виду, в феврале он еще должен был бы попасть в Украину", - сказал Боднар.

Посол добавил, что Украина ожидает помощи и от других стран. В частности, продолжается работа над инициативой Чехии по поставке артиллерийских боеприпасов.

"Очень много других инициатив, которые на самом деле, возможно, не заменят американскую помощь, а мы должны понимать, что это самая большая помощь, которая существовала со стороны стран-партнеров, стран-союзников, но однозначно поможет нам пережить хотя бы эти первые начальные недели и месяцы турбуленции", - заявил он.