В ЄС натякнули на підготовку пакета допомоги для України, який буде "сильним сигналом"

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Євросоюзу. Він стане "потужним сигналом" для українців про підтримку Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса, яку цитує The Guardian .

Відповідаючи на питання про плани ЄС щодо підтримки України, єврокомісар запевнив, що позиція ЄС є "дуже чіткою".

За словами Кубілюса, Європа прагне досягти "миру через силу".

У зв'язку з цим єврокомісар натякнув на новий пакет військової допомоги Україні.

"Ми обговорюємо... всі можливості, які дозволять нам терміново надіслати дуже потужний сигнал українцям та всьому світу, що ми стоїмо разом з Україною", - зазначив з цього приводу високопосадовець.

Кубілюс визнав, що ходять "чутки" щодо цифр, але відмовився їх називати, щоб не викликати спекуляцій. Натомість зізнався, що ЄС має представити новий пакет допомоги в понеділок, 24 лютого.

"Я сподіваюся, що гарною нагодою для такого послання стане третя річниця війни, яка настане наступного понеділка", - додав він.

Новий пакет військової допомоги

Нагадаємо, раніше про підготовку великого пакета військової допомоги ЄС для України повідомляло Politico. За інформацією видання, його вартість становитиме щонайменше 6 млрд євро. До пакета можуть увійти понад 1,5 млн артилерійських снарядів, а також системи ППО.

Два неназваних дипломати розповіли Politico, що 6 млрд євро - це відправна точка. Вартість пакета може збільшитися і до 10 млрд євро, якщо країни ЄС знайдуть більше озброєння у своїх запасах.