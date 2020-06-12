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ЄС має намір подати на Китай до Міжнародного суду через Гонконг

Новини » Політика     12.06.2020 - 18:25
ЄС має намір подати на Китай до Міжнародного суду через Гонконг
Фото: протести в Гонконзі в парку Вікторія (flickr.com samgellman)

Нав'язуючи Гонконгу закон про нацбезпеку Китай порушує міжнародні угоди

Європейський парламент збирається проголосувати за притягнення Китаю до відповідальності через його дії щодо Гонконгу. Голосування відбудеться на наступному тижні.

Про це повідомляє Politico.

У проекті резолюції, який хочуть ухвалити євродепутати, ЄП "рішуче критикує" прийняття закону про національну безпеку Гонконгу і закликає членів ЄС, у разі його застосування, розглянути питання подачі позову в Міжнародний суд.

Необхідність таких дій аргументується тим, що Китай "нав'язує Гонконгу закон про нацбезпеку", чим порушує Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. Також пропонується призначити спеціального представника ООН для спостереження за ситуацією в Гонконзі.

Документ погодили майже всі європейські партії, представлені в Європарламенті. Проект резолюції може бути затверджений вже в наступну п'ятницю.

Незвично радикальне рішення ЄС носить більшою мірою політичний характер, оскільки Європарламент не володіє інструментами та повноваженнями для припинення або перегляду торговельних угод між Євросоюзом і Китаєм.

Нагадаємо, 28 травня парламент Китаю ухвалив скандальний закон про нацбезпеку.

У Євросоюзі заявили про "глибоку стурбованість" діями КНР, при цьому європейські чиновники запевнили, що це не позначиться на комерційних угодах між Євросоюзом і Китаєм.

У США підтримали жителів Гонконгу, зазначивши при цьому втрату ним автономії.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Гонконг
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