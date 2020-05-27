У США заявили, що Гонконг втратив автономію від Китаю

Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

Сполучені Штати підтримують жителів Гонконгу

Державний департамент Сполучених Штатів Америки вважає, що Гонконг втратив автономію від Китаю. При цьому Вашингтон продовжує підтримувати жителів Гонконгу.

Про це написав державний секретар США Майк Помпео на своїй сторінці в Twitter.

За словами Помпео, враховуючи ситуацію на місцях, можна зробити висновок, що Гонконг більше не є автономним від Китаю.

"Сьогодні я повідомив Конгресу, що Гонконг більше не є автономним від Китаю, з огляду на факти на місцях. Сполучені Штати підтримують жителів Гонконгу", - написав держсекретар США.

Таку заяву Помпео зробив після того, як масові антиурядові протести у Гонконгу були розігнані правоохоронцями. В ході силового розгону було затримано сотні мітингувальників.

Зазначимо, напередодні в парламенті Китаю зареєстрували законопроект щодо легалізації китайських спецслужб на території Гонконгу. Цей документ фактично скасовує автономію цього регіону. Законопроект викликав обурення у громадськості та спровокував протести.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп анонсував потужні санкції проти Китаю у відповідь на обмеження прав та свобод жителів Гонконгу.

До цього радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Браєн зазначав, що санкції проти Китаю будуть застосовані, якщо держсекретар Помпео оголосить про втрату автономії Гонконгу.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький