ЕС намерен подать на Китай в Международный суд из-за Гонконга

Навязывая Гонконгу закон о нацбезопасности Китай нарушает международные соглашения
Европейский парламент собирается проголосовать за привлечение Китая к ответственности из-за его действий в отношении Гонконга. Голосование состоится на следующей неделе.
Об этом сообщает Politico.
В проекте резолюции, который хотят принять евродепутаты, ЕП "решительно критикует" принятие закона о национальной безопасности Гонконга и призывает членов ЕС, в случае его применения, рассмотреть вопрос подачи иска в Международный суд.
Необходимость таких действий аргументируется тем, что Китай "навязывает Гонконгу закон о нацбезопасности", чем нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах. Также предлагается назначить специального посланника ООН для наблюдения за ситуацией в Гонконге.
Документ согласовали почти все европейские партии, представленные в Европарламенте. Проект резолюции может быть утвержден уже в следующую пятницу.
Необычно радикальное решение ЕС носит в большей степени политический характер, поскольку Европарламент не владеет инструментами и полномочиями для прекращения или пересмотра торговых соглашений между Евросоюзом и Китаем.
Напомним, 28 мая парламент Китая принял скандальный закон о нацбезопасности.
В Евросоюзе заявили о "глубокой обеспокоенности" действиями КНР, при этом европейские чиновники заверили, что это не скажется на коммерческих соглашениях между Евросоюзом и Китаем.
В США поддержали жителей Гонконга, отметив при этом утрату им автономии.
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Автор: Роман Калиниченко