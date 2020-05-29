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Євросоюз "серйозно занепокоєний" китайським законом щодо Гонконгу

Новини » Політика     29.05.2020 - 20:15
Євросоюз "серйозно занепокоєний" китайським законом щодо Гонконгу
Фото: Жозеп Боррель (flickr com fotomaec)

При цьому ЄС не бачить ризиків для комерційних угод з Китаєм

Європейський союз "серйозно занепокоєний" з приводу ухвалення китайським парламентом закону про національну безпеку Гонконгу. Мова йде про закон, який дозволяє Китаю створити свої спецслужби в регіоні та заборонити антиурядові протести.

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

За словами Борреля, у ЄС занепокоєні кроками китайської влади щодо Гонконгу, які не відповідають її міжнародним зобов'язанням. Ухвалення закону ризикує серйозно підірвати принцип "одна країна - дві системи" та високу ступінь автономії Гонконгу.

"Це рішення надалі ставить під сумнів бажання Китаю підтримувати свої міжнародні зобов'язання. Ми піднімемо це питання в нашому постійному діалозі з Китаєм", - заявив він.

При цьому, як пише Politico, Боррель виключає, що ухвалення закону щодо Гонконгу негативно вплине на комерційні угоди між Євросоюзом та Китаєм. Слова Борреля суперечать заявам європейського бізнесу, який занепокоєний щодо майбутнього комерційних зв'язків.

Нагадаємо, напередодні парламент Китаю схвалив закон про нацбезпеку Гонконгу, який серйозно загрожує автономному статусу цього регіону.

Крім того, президент США Дональд Трамп раніше погрожував ввести санкції проти Китаю у разі ухвалення скандального закону про нацбезпеку Гонконгу.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ЕвросоюзКитайГонконг
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