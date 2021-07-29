ЄС може накласти обмеження на "Північний потік-2", - Макогон

На газопровід "Північний потік-2" можуть бути накладені певні обмеження перед запуском. Зокрема, з боку Європейської комісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю директора Оператора ГТС України Сергія Макогона "Радіо НВ" .

За його словами, за негативним сценарієм "Північний потік-2" може пройти сертифікацію в цьому році.

"Але це буде миттєво оскаржено Європейською комісією, польським урядом, нашим урядом. І можуть бути деякі обмеження на використання - 50% і так далі", - зазначив Макогон.

Він також додав, що оптимістичний для України сценарій - якщо газопровід ніколи не запрацює.