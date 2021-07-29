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ЕС может наложить ограничения на "Северный поток-2", - Макогон

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Киев, Четверг 29 июля 2021 17:23
ЕС может наложить ограничения на "Северный поток-2", - Макогон Фото: директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон (tsoua com)
Автор: РБК-Украина

На газопровод "Северный поток-2" могут быть наложены определенные ограничения перед запуском. В частности, со стороны Европейской комиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона "Радио НВ".

По его словам, по негативному сценарию "Северный поток-2" может пройти сертификацию в этом году.

"Но это будет мгновенно обжаловано Европейской комиссией, польским правительством, нашим правительством. И могут быть некоторые ограничения на использование - 50% и так далее", - отметил Макогон.

Он также добавил, что оптимистичный для Украины сценарий - если газопровод никогда не заработает.

Напомним, ранее компания-оператор Nord Stream 2 AG заявила, что газопровод "Северный поток-2" завершен уже на 99%.

А инвесторы проекта рассчитывают на его запуск уже в 2021 году.

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ГТС Северный поток-2
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