Венгрия, Франция и Болгария блокируют санкции ЕС против "Росатома", - PAP

Сегодня, 9 марта, стало известно, что Венгрия, Франция и Болгария блокируют санкции ЕС против российской атомной энергетики, включая компанию "Росатом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

По данным издания, крупнейшим поклонником сотрудничества с "Росатомом" в атомной энергетике является Франция. Самые громкие – венгры, которые, когда речь идет о санкциях против "Росатома", ссылаются на национальную безопасность. Болгария также сообщает о беспокойстве по безопасности поставок.

Однако покрытие санкций против российской атомной энергетики является главным требованием украинской стороны.

"Украинская сторона просит ЕС заняться вопросом ядерного топлива, указывая на то, что "Росатом" осознал, что имеет защитный зонтик в ЕС и все, что его касается, исключено из-за санкционной угрозы. Украинская сторона также сообщает, что "Росатом" начал активную деятельность в областях, не связанных строго с атомной энергетикой", - заявил источник в ЕС.