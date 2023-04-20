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В ЕС предполагают, что достигли лимита санкций против России, - Financial Times

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Брюссель, Четверг 20 апреля 2023 13:03
В ЕС предполагают, что достигли лимита санкций против России, - Financial Times Фото: санкции ЕС против России, вероятно, достигли потолка (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

В Европейском союзе предполагают, что, вероятно, санкции против России достигли своего потолка. Однако ЕС все же намерен ввести 11-й пакет санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину европейские страны ввели 10 пакетов антироссийских санкций. Таким образом ЕС заблокировал почти весь экспорт российской нефти, а также продажу технологий, машин и электротоваров. Также введены персональные санкции, заморожены счета сотен физических и юридических лиц.

Европейские чиновники в комментарии изданию отмечают, что будущий пакет санкций расширит список подсанкционных лиц, а также закроет так называемые "лазейки" для обхода ограничений.

"Мы закончили. Если мы введем больше санкций, будет больше исключений, чем мер", - сказал европейский чиновник.

Некоторые страны ЕС призывают ввести санкции против ядерной энергетики РФ. Это единственная сфера, которая осталась почти нетронутой. Риторика в этом вопросе усиливается после поддержки Германии. Однако Франция и Венгрия выступили против.

Вероятно, ЕС введет санкции против руководителей "Росатом", а также российских чиновников, причастных к захвату Запорожской АЭС и похищению украинских детей.

Напомним, завтра Еврокомиссия представит послам стран ЕС 11 пакет санкций против России, это произойдет на закрытом брифинге.

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