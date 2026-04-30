ЕС не может унижаться просьбами к России о переговорах, - Каллас

17:30 30.04.2026 Чт
2 мин
Отсутствие шагов со стороны Москвы, по мнению Брюсселя, исключает необходимость подобных инициатив
aimg Анастасия Никончук
Фото: Кая Каллас (flickr.com photos valstskanceleja)

Глава дипломатии ЕС заявила, что Европа не должна просить Россию о переговорах и должна создать услоКая Калласвия, при которых Москва сама перейдет к реальному диалогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Европейской службы внешних действий в сети Х.

ЕС не видит готовности РФ к переговорам

Европейские страны не намерены выступать инициаторами диалога с Россией, пока не наблюдают признаков ее готовности к конструктивным переговорам.

Об этом Каллас сообщила после встречи Нордическо-Балтийской восьмерки (NB8), комментируя позицию ЕС на фоне дипломатической активности США.

По ее словам, отсутствие шагов со стороны Москвы объясняет, почему Брюссель не считает необходимым обращаться с подобными инициативами.

Позиция без уступок

Каллас подчеркнула, что Европа не должна действовать с позиции слабости и просителя.

"Мы не должны унижать себя, выступая в роли просителей, мол, "пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами", но мы должны поставить их в такое положение, чтобы они перешли от имитации к реальным переговорам", – заявила глава дипломатии ЕС.

Обсуждение требований к России

Она также сообщила о предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС на Кипре. В ходе переговоров планируется определить ключевые требования к России после завершения войны против Украины.

"Мы запланировали обсудить с министрами иностранных дел Европейского Союза на Кипре также то, какие требования мы имеем к России после окончания этой войны, чтобы мы могли убедиться, что Россия не представляет угрозы ни для одной из этих стран или Европы в целом... Перед тем как разговаривать с ними, мы должны действительно договориться, о чем именно мы хотим говорить", – пояснила чиновница.

Напоминаем, что гражданам России, принимавшим участие в боевых действиях против Украины, могут ограничить въезд в страны Европейского союза. Ожидается, что соответствующую инициативу вынесут на рассмотрение Европейского совета в июне.

Отметим, что Евросоюз может снова рассмотреть вопрос так называемого "репарационного кредита" для Украины, если Венгрия продолжит блокировать согласование финансирования в размере 90 млрд евро.

