ЕС не может унижаться просьбами к России о переговорах, - Каллас

ЕС не видит готовности РФ к переговорам

Европейские страны не намерены выступать инициаторами диалога с Россией, пока не наблюдают признаков ее готовности к конструктивным переговорам.

Об этом Каллас сообщила после встречи Нордическо-Балтийской восьмерки (NB8), комментируя позицию ЕС на фоне дипломатической активности США.

По ее словам, отсутствие шагов со стороны Москвы объясняет, почему Брюссель не считает необходимым обращаться с подобными инициативами.

Позиция без уступок

Каллас подчеркнула, что Европа не должна действовать с позиции слабости и просителя.

"Мы не должны унижать себя, выступая в роли просителей, мол, "пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами", но мы должны поставить их в такое положение, чтобы они перешли от имитации к реальным переговорам", – заявила глава дипломатии ЕС.

Обсуждение требований к России

Она также сообщила о предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС на Кипре. В ходе переговоров планируется определить ключевые требования к России после завершения войны против Украины.

"Мы запланировали обсудить с министрами иностранных дел Европейского Союза на Кипре также то, какие требования мы имеем к России после окончания этой войны, чтобы мы могли убедиться, что Россия не представляет угрозы ни для одной из этих стран или Европы в целом... Перед тем как разговаривать с ними, мы должны действительно договориться, о чем именно мы хотим говорить", – пояснила чиновница.