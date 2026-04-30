Глава дипломатии ЕС заявила, что Европа не должна просить Россию о переговорах и должна создать услоКая Калласвия, при которых Москва сама перейдет к реальному диалогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Европейской службы внешних действий в сети Х.
Европейские страны не намерены выступать инициаторами диалога с Россией, пока не наблюдают признаков ее готовности к конструктивным переговорам.
Об этом Каллас сообщила после встречи Нордическо-Балтийской восьмерки (NB8), комментируя позицию ЕС на фоне дипломатической активности США.
По ее словам, отсутствие шагов со стороны Москвы объясняет, почему Брюссель не считает необходимым обращаться с подобными инициативами.
Каллас подчеркнула, что Европа не должна действовать с позиции слабости и просителя.
"Мы не должны унижать себя, выступая в роли просителей, мол, "пожалуйста, мы умоляем вас поговорить с нами", но мы должны поставить их в такое положение, чтобы они перешли от имитации к реальным переговорам", – заявила глава дипломатии ЕС.
Она также сообщила о предстоящей встрече министров иностранных дел стран ЕС на Кипре. В ходе переговоров планируется определить ключевые требования к России после завершения войны против Украины.
"Мы запланировали обсудить с министрами иностранных дел Европейского Союза на Кипре также то, какие требования мы имеем к России после окончания этой войны, чтобы мы могли убедиться, что Россия не представляет угрозы ни для одной из этих стран или Европы в целом... Перед тем как разговаривать с ними, мы должны действительно договориться, о чем именно мы хотим говорить", – пояснила чиновница.
