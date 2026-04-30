ЄС не може принижуватися проханнями до Росії про переговори, - Каллас

17:30 30.04.2026 Чт
2 хв
Відсутність кроків з боку Москви, на думку Брюсселя, виключає необхідність подібних ініціатив
aimg Анастасія Никончук
Фото: Кая Каллас (flickr.com photos valstskanceleja)

Глава дипломатії ЄС заявила, що Європа не повинна просити Росію про переговори і повинна створити умови, за яких Москва сама перейде до реального діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Європейської служби зовнішніх дій в мережі Х.

ЄС не бачить готовності РФ до переговорів

Європейські країни не мають наміру виступати ініціаторами діалогу з Росією, доки не спостерігають ознак її готовності до конструктивних переговорів.

Про це Каллас повідомила після зустрічі Нордично-Балтійської вісімки (NB8), коментуючи позицію ЄС на тлі дипломатичної активності США.

За її словами, відсутність кроків з боку Москви пояснює, чому Брюссель не вважає за необхідне звертатися з подібними ініціативами.

Позиція без поступок

Каллас наголосила, що Європа не повинна діяти з позиції слабкості та прохача.

"Ми не повинні принижувати себе, виступаючи в ролі прохачів, мовляв, "будь ласка, ми благаємо вас поговорити з нами", але ми повинні поставити їх у таке становище, щоб вони перейшли від імітації до реальних перемовин", - заявила глава дипломатії ЄС.

Обговорення вимог до Росії

Вона також повідомила про майбутню зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС на Кіпрі. Під час переговорів планується визначити ключові вимоги до Росії після завершення війни проти України.

"Ми запланували обговорити з міністрами закордонних справ Європейського Союзу на Кіпрі також те, які вимоги ми маємо до Росії після закінчення цієї війни, щоб ми могли переконатися, що Росія не становить загрози для жодної з цих країн або Європи в цілому... Перед тим як розмовляти з ними, ми повинні дійсно домовитися, про що саме ми хочемо говорити", - пояснила чиновниця.

Нагадуємо, що громадянам Росії, які брали участь у бойових діях проти України, можуть обмежити в'їзд до країн Європейського союзу. Очікується, що відповідну ініціативу винесуть на розгляд Європейської ради в червні.

Зазначимо, що Євросоюз може знову розглянути питання так званого "репараційного кредиту" для України, якщо Угорщина і далі блокуватиме узгодження фінансування в розмірі 90 млрд євро.

