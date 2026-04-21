ЕС готовит запрет на въезд для россиян, которые воевали против Украины

Россиянам, которые воевали против Украины, могут запретить въезд в ЕС. Ожидается, что соответствующее предложение представят на заседании Европейского совета в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокой представительницы ЕС Каи Каллас на сайте Европейской службы внешних действий (EEAS).

"В конце концов, к июньскому заседанию Европейского совета мы подготовим предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз", - говорится в заявлении Каллас.

На это заявление отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он поддержал инициативу ЕС и назвал ее своевременной.

"Это своевременный и долгожданный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину, что, подписывая контракт на участие в преступной агрессивной войне против Украины, он одновременно подписывает себе запрет на въезд в Европу", - отметил он.

По его словам, такой запрет является справедливым, ведь люди, которые воюют против европейских государств, не должны иметь возможности свободно путешествовать по ЕС.

"Я призываю все государства-члены ЕС поддержать эту чрезвычайно важную меру", - подытожил он.