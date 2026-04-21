ua en ru
Вт, 21 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

ЕС готовит запрет на въезд для россиян, которые воевали против Украины

23:06 21.04.2026 Вт
2 мин
Каждый оккупант должен осознать: участие в войне навсегда закроет ему путь в ЕС
aimg Мария Науменко
ЕС готовит запрет на въезд для россиян, которые воевали против Украины Фото: флаг Европейского Союза (Getty Images)

Россиянам, которые воевали против Украины, могут запретить въезд в ЕС. Ожидается, что соответствующее предложение представят на заседании Европейского совета в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление высокой представительницы ЕС Каи Каллас на сайте Европейской службы внешних действий (EEAS).

"В конце концов, к июньскому заседанию Европейского совета мы подготовим предложения по ограничению въезда бывших российских боевиков в Европейский Союз", - говорится в заявлении Каллас.

На это заявление отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он поддержал инициативу ЕС и назвал ее своевременной.

"Это своевременный и долгожданный шаг, который продемонстрирует каждому россиянину, что, подписывая контракт на участие в преступной агрессивной войне против Украины, он одновременно подписывает себе запрет на въезд в Европу", - отметил он.

По его словам, такой запрет является справедливым, ведь люди, которые воюют против европейских государств, не должны иметь возможности свободно путешествовать по ЕС.

"Я призываю все государства-члены ЕС поддержать эту чрезвычайно важную меру", - подытожил он.

Напомним, в Европе зафиксировали спад миграции - в первом квартале 2026 года количество заявлений на убежище уменьшилось на 18% и составило более 173 тысяч. Больше всего обращений подают во Франции, Испании, Италии и Германии.

Это объясняют прежде всего резким сокращением заявлений от сирийцев и украинцев, а также более жесткой миграционной политикой ЕС и изменением потоков мигрантов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Андрей Сибига Евросоюз МИД Украины
Новости
Аналитика
