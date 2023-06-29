ЕС не должен "снижать планку" членства для Украины, - глава МИД Дании

ЕС не должен "снижать планку" членства для Украины с точки зрения коррупции и демократии. В противном случае ЕС рискует "импортировать нестабильность".

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По его словам, Дания поддерживает членство в ЕС Украины, Молдовы, Грузии и западных Балкан, но "геополитические обстоятельства" не оправдывают откладывания реформ управления.

"Если вы не завершите процесс реформы до того, как войдете, может возникнуть риск его замедления впоследствии. И мы не экспортируем стабильность, мы рискуем импортировать нестабильность. И именно поэтому так важно подчеркнуть необходимость выполнения критериев (членства в ЕС, - ред.)", - отметил он.

По его словам, если для Украины и должен быть особый режим, то он должен быть в виде дополнительной помощи для того, чтобы Киев соответствовал стандартам ЕС.

"Мы хотим инвестировать, и мы хотим помогать, и мы хотим быть максимально позитивными и помогать некоторым, насколько это возможно, но мы не можем снизить планку.", - уточнил он.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, Украина еще в прошлом году получила статус кандидата на вступление в ЕС. Но для того, чтобы стать членом ЕС необходимо выполнить 7 условий. По данным Reuters, Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина говорила, что выполнение двух условий "это очень хороший результат". Она напомнила, что некоторые страны Западных Балкан "годами идут к тому прогрессу, где мы есть, и выполнение одной рекомендации - это фактически национальный праздник".

Ранее в интервью РБК-Украина она рассказывала, что Украина может начать переговоры по вступлению в ЕС уже в этом году.