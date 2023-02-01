ЕС должен перезапустить ОПК и разрешить украинским предприятиям присоединиться к нему, - Ермак

По его словам, для победы над Россией Украину необходимо обеспечить всем спектром вооружения, при этом ЕС должен действовать на опережение. В частности, Союз должен перезапустить ОПК и разрешить присоединиться к нему украинским предприятиям. Также необходимо ужесточать санкции против РФ.

Ермак подчеркнул, что это поможет быстрее закончить войну полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Украины в международно-признанных границах.

При этом руководитель ОП напомнил: в России полагают, что воюют с Западом. Поэтому эта война является агрессией против всей Европы и объединяющих ее ценностей. К тому же, с Кремлем бессмысленно искать диалог, потому что он не умеет говорить наравне.

Ермак также напомнил, что президент Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, основой которой является международная безопасность - ядерная, энергетическая, продовольственная, экологическая и военная. Одним из пунктов также является система прочных гарантий, которые обеспечили бы независимость и территориальную целостность Украины в долгосрочной перспективе.

Кроме этого, руководитель ОП отметил, что у Украины нет ни одного сценария победы в войне, который не предусматривал бы стопроцентного восстановления территориальной целостности в международно признанных границах.

"Все другие предложения о любых переговорах в то время, пока российские солдаты находятся на нашей земле, являются абсолютной российской пропагандой. При президенте Зеленском - и это, я уверен, также позиция украинского народа - никаких новых "минских", никаких новых" нормандских форматов" не будет. И это нужно четко осознавать", - сказал он.

Ермак подчеркнул, что мир имеет дело с современным фашизмом, ведь на оккупированных территориях Украины и России снова существуют концлагеря. А совершенные оккупантами преступления евродепутаты могут увидеть своими глазами, посещая Украину.

Он добавил, что украинцы ценой своих жизней показали, что не нужно бояться, когда отстаиваешь свои ценности.

"Мы сегодня являемся лучшим имиджмейкером для НАТО, показав уровень России. Россия четко понимает, что она сегодня не способна диктовать условия странам НАТО. Давайте вместе не терять этого! За это заплачено тысячами жизней украинцев, украинских детей. А членство Украины в НАТО только усилит Альянс", - сказал Ермак.