ua ru
Ср, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Новоизбранный президент Чехии: Украина должна вступить в НАТО после войны

Новина українською →
Прага, Среда 01 февраля 2023 10:08
Новоизбранный президент Чехии: Украина должна вступить в НАТО после войны Фото: президент Чехии Петр Павел (twitter.com/general_pavel)
Автор: Руслан Гаращенко

Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна получить разрешение на вступление в НАТО, как только закончится война.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По мнению Павела, генерала НАТО в отставке, Украина будет "морально и практически готова" присоединиться к западному альянсу после окончания войны с РФ.

Кроме того, в своем первом интервью после избрания президентом Чехии Павел решительно выступил в защиту западной военной поддержки Киева, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" на то, что страны должны направлять Киеву.

Также он считает, что отправка западных истребителей, таких как F-16, - "не табу", но он не уверен, что они могут быть доставлены в сроки, которые могут оказаться полезными для Киева.

"Я горжусь тем, что моя страна одной из первых оказала Украине существенную военную помощь", - подытожил президент Чехии.

Напомним, ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что если бы у Запада была решительность привести Украину в Альянс, то войны с Россией удалось бы избежать.

Также мы ранее писали, что в НАТО готовы к прямой конфронтации с Россией, ведь стратегические цели страны-агрессора выходят за пределы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Чехия Война в Украине
NEWS
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
Россияне терпят большие потери на Бахмутском и Лиманском направлениях, - Генштаб
DAILY
Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Битва за Угледар. Что происходит в городе и зачем он россиянам