Новоизбранный президент Чехии: Украина должна вступить в НАТО после войны
Новоизбранный президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина должна получить разрешение на вступление в НАТО, как только закончится война.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По мнению Павела, генерала НАТО в отставке, Украина будет "морально и практически готова" присоединиться к западному альянсу после окончания войны с РФ.
Кроме того, в своем первом интервью после избрания президентом Чехии Павел решительно выступил в защиту западной военной поддержки Киева, заявив, что не должно быть "почти никаких ограничений" на то, что страны должны направлять Киеву.
Также он считает, что отправка западных истребителей, таких как F-16, - "не табу", но он не уверен, что они могут быть доставлены в сроки, которые могут оказаться полезными для Киева.
"Я горжусь тем, что моя страна одной из первых оказала Украине существенную военную помощь", - подытожил президент Чехии.
Напомним, ранее экс-премьер Британии Борис Джонсон заявил, что если бы у Запада была решительность привести Украину в Альянс, то войны с Россией удалось бы избежать.
Также мы ранее писали, что в НАТО готовы к прямой конфронтации с Россией, ведь стратегические цели страны-агрессора выходят за пределы Украины.
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