ЄС виключить Клюєва зі списку санкцій

Фото: Андрій Клюєв (УНІАН)

ЄС продовжить санкції проти екс-президента України Віктора Януковича

Євросоюз прийняв рішення виключити екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва зі списку санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Також журналіст повідомив, що ЄС продовжить санкції проти екс-президента України Віктора Януковича.

"Євросоюз прийняв рішення виключити Андрія Клюєва зі списку санкцій, але Янукович і ще 11 людей (залишаються у списку санкцій, - ред.) ще на один рік", - написав він.

Нагадаємо, Європейський суд анулював санкції проти колишнього прем'єр-міністра України Миколи Азарова. У січні 2016 року Європейський суд скасував заморожування активів Сергія Клюєва, екс-прем'єра Миколи Азарова і його сина Олексія, колишнього віце-прем'єра Сергія Арбузова і екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

У березні 2018 року суд Європейського союзу відмовився скасовувати санкції проти колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості за Януковича Едуарда Ставицького. Зокрема, Ставицький оскаржив санкції, введені проти нього Радою Європейського союзу в 2016 році, суд постановив відхилити скаргу і наказав йому відшкодувати власні юридичні витрати і витрати Ради ЄС.