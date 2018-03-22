Суд ЄС відмовився вилучити екс-міністра Ставицького з санкційного списку

Подана екс-міністром скарга була відхилена судом

Суд Європейського Союзу в четвер відмовився скасовувати санкції проти колишнього міністра енергетики і вугільної промисловості за Януковича Едуарда Ставицького. Відповідне рішення суд прийняв у четвер, 22 березня. Про це повідомляє Радіо Свободи.

Зокрема, у відповідь на те, що Едуард Ставицький оскаржив санкції, введені проти нього Радою Європейського Союзу в 2016 році, суд постановив відхилити скаргу і наказав йому відшкодувати власні юридичні витрати і витрати Ради Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що 6 березня 2014 року ЄС ввів санкції у вигляді заморожування активів колишніх українських чиновників часів президентства Віктора Януковича за зловживання державними фінансами і порушення прав людини.

Пізніше, в березні 2018 року, Рада ЄС продовжив санкції проти екс-президента України Віктора Януковича і його соратників, проте одночасно були зняті обмеження щодо колишнього міністра юстиції України Олени Лукаш і нардепа Сергія Клюєва.

Разом, в санкційний список разом з Януковичем входять: екс-прем'єр Микола Азаров, колишній глава МВС Віталій Захарченко, екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, екс-глава АП Андрій Клюєв, колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк, колишній перший віце-прем'єр Сергій Арбузов, екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, екс-міністр енергетики Едуард Ставицький, екс-міністр освіти Дмитро Табачник, олігарх Сергій Курченко

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, Луценко пообіцяв в 2018 році завершити всі справи екс-чиновників з санкційного списку.