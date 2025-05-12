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Макрон подтвердил ультиматум Путину: либо мир с Украиной, либо новые санкции

Понедельник 12 мая 2025 16:56
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Макрон подтвердил ультиматум Путину: либо мир с Украиной, либо новые санкции Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Страны Запада задали для России временные рамки, чтобы ответить на предложение о 30-дневном перемирии. Если этого не произойдет, санкции против агрессора усилят.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

"Сегодня днем я буду разговаривать с (президентом Украины - ред.) Владимиром Зеленским и моими европейскими коллегами. Мы задали рамки, все ясно", - подчеркнул французский лидер, комментируя ультиматум для России.

Он напомнил, что глава украинского государства согласился на безусловное перемирие с Россией на 30 дней после соответствующего предложения США. При этом вчера, 11 мая, Зеленский заявил о готовности провести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле. Это уже второй раз, когда президент Украины, "пошел на серьезные уступки".

"Теперь мы все должны быть благоразумны. Либо Россия, господин Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.), настроена серьезно и хочет мира, либо это несерьезно, и мы должны ввести еще больше санкций", - добавил Макрон.

Ультиматум России

Напомним, ранее представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус подчеркнул, что у России есть время до конца дня, чтобы согласится на перемирие с Украиной на 30 дней.

По его словам, если Москва откажется от такого предложения, то Европа начнет подготовку к санкциям.

В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, реагируя на такое заявление, рассказал, что Россия якобы не воспринимает ультиматумы.

Он напомнил, что диктатор Владимир Путин якобы готов к возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле.

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