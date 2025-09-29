ua en ru
ЕС готовит решение по активам РФ, главная цель - изолировать Орбана, - Politico

Копенгаген, Понедельник 29 сентября 2025 11:40
ЕС готовит решение по активам РФ, главная цель - изолировать Орбана, - Politico Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Лидеры ЕС на саммите обсудят, как обойти Венгрию в решении по замороженным российским активам, поскольку Будапешт блокирует их конфискацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Издание напоминает, как Еврокомиссия решила поступить с активами РФ - предоставить Украине так называемый "репарационный кредит", ведь Киев в следующем году столкнется с дефицитом бюджета в размере около 23 миллиардов долларов

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявляла о сумме репарационного займа Украине в размере 140 миллиардов евро. Деньги будут взяты из российских активов, замороженных ЕС с начала полномасштабной войны в Украине.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стоит на пути плана ЕС по конфискации активов. Но Еврокомиссия считает, что нашла законный способ обойти Венгрию в процессе принятия решений.

Лидеры обсудят план в среду, а затем надеются принять официальное решение на втором саммите в конце октября.

"Цель (в Копенгагене, - Ред.) - собрать достаточную поддержку других стран, чтобы изолировать Орбана", - сказал Politico дипломат ЕС.

Саммит в Копенгагене - это еще один шаг в новом разделе ЕС. Но что не изменилось, так это то, как блок все еще борется за превосходство и как его возможности кажутся ограниченными.

"Я не думаю, что есть какой-то интерес в том, чтобы противостоять Владимиру Путину, вступая в любую вооруженную войну для защиты "социалистических европейцев", - сказал Макс Бергманн, директор программы "Европа, Россия и Евразия" в аналитическом центре "Центр стратегических и международных исследований" в Вашингтоне.

Венгрия блокирует решение ЕС

Напомним, Венгрия пытается обжаловать в суде решение ЕС об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине.

Еще сообщалось, что Европейская комиссия предложила одобрять новые санкции против России путем простого большинства стран-участниц ЕС в обход Венгрии.

