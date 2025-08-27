Венгрия судится с ЕС: хочет отмены решения о помощи Украине из активов РФ

Правительство Венгрии пытается обжаловать в суде решение Европейского Союза об использовании доходов от замороженных активов России для финансирования помощи Украине. Решение было принято в обход Будапешта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Portfolio .

Отмечается, что соответствующий иск правительство пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана подало еще в июле. В иске требуется отменить решение Совета ЕС, принятое в мае 2024 года - оно позволило финансировать военную помощь Украине за счет налогообложения доходов от замороженных активов РФ.

Венгрия блокирует одобрение выплат из Европейского фонда мира на общую сумму более 6 миллиардов евро. Однако при принятии решения о выплатах из активов Венгрия воздержалась от голосования. Это дало ЕС основание заявить, что решение принято, а позиция Венгрии не имеет значения.

Правительство Орбана в свою очередь требует признать недействительным решение, которое принял в марте 2025 года руководящий комитет Европейского фонда мира - когда во исполнение решения Совета ЕС было согласовано использование доходов от активов РФ для нужд Украины.

Именно этот документ руководящего комитета предусматривает, что голос Венгрии не должен учитываться при принятии решений о выделении отдельных средств Украине. Однако Будапешт заявляет, что процедура якобы нарушает основные принципы законного принятия решений, изложенные в основных договорах ЕС.

Впрочем, перспективы иска Венгрии пока непонятны. Во-первых, рассмотрение в Суде ЕС может длиться годами. Более того, процедуру использования доходов от активов ЕС уже изменили. Часть из этих денег передается Украине на невоенные нужды, поэтому что именно должен будет отменить суд в случае положительного решения - тоже не очень понятно.