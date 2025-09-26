ЕС планирует принимать санкции против РФ без Венгрии: Politico узнало детали

Европейская комиссия предложила одобрять новые санкции против России путем простого большинства стран-участниц Европейского союза в обход Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

"В новом документе Еврокомиссии предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство. Это нужно для того, чтобы уменьшить риск блокирования Венгрией этого процесса", - пишет издание.

Механизм принятия санкций в ЕС и роль Венгрии

В Европейском Союзе санкции против третьих стран, в частности России, принимаются Советом ЕС. Для их принятия нужна единогласная поддержка всех государств-членов.

Это означает, что любая страна может заблокировать санкции или их продление, применив право вето.

Венгрия неоднократно блокировала или тормозила санкции ЕС против России из-за энергетической зависимости и прагматических отношений с Москвой.

В частности, в 2022-2023 годы Венгрия задерживала принятие новых санкций против российской нефти и газа, а также продление санкционных пакетов, ссылаясь на угрозу энергетической безопасности.

Также Венгрия выражала несогласие относительно использования замороженных российских активов для восстановления Украины, что заставило Еврокомиссию искать альтернативные механизмы.

На днях глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций и ограничений Евросоюза на поставки нефти из России.

Он отметил, что принятие такого решения может поставить под угрозу энергетическую безопасность республики.