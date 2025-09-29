ua en ru
ЄС готує рішення щодо активів РФ, головна мета - ізолювати Орбана, - Politico

Копенгаген, Понеділок 29 вересня 2025 11:40
UA EN RU
ЄС готує рішення щодо активів РФ, головна мета - ізолювати Орбана, - Politico Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Лідери ЄС на саміті у Копенгагені обговорять, як обійти Угорщину в рішенні щодо заморожених російських активів, адже Будапешт блокує їх конфіскацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Видання нагадує, як Єврокомісія вирішила вчинити з активами РФ - надати Україні так званий "репараційний кредит", адже Київ наступного року зіткнеться з дефіцитом бюджету в розмірі близько 23 мільярдів доларів

Глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн заявляла про суму репараційної позики Україні в розмірі 140 мільярдів євро. Гроші будуть взяті з російських активів, заморожених ЄС з початку повномасштабної війни в Україні.

Однак прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан стоїть на заваді плану ЄС щодо конфіскації активів. Але Єврокомісія вважає, що знайшла законний спосіб обійти Угорщину в процесі прийняття рішень.

Лідери обговорять план у середу, а потім сподіваються прийняти офіційне рішення на другому саміті наприкінці жовтня.

"Мета (в Копенгагені - ред.) - зібрати достатню підтримку інших країн, щоб ізолювати Орбана", - сказав Politico дипломат ЄС.

Угорщина блокує рішення ЄС

Нагадаємо, Угорщина намагається оскаржити у суді рішення ЄС про використання доходів від заморожених активів Росії для фінансування допомоги Україні.

Ще повідомлялось, що Європейська комісія запропонувала схвалювати нові санкції проти Росії шляхом простої більшості країн-учасниць ЄС в обхід Угорщини.

