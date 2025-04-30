ЕС готовит "план Б" по санкциям против России, если США выйдут из переговоров, - Каллас

"Мы видим признаки того, что они размышляют о том, стоит ли им (США - ред.) покинуть Украину и не пытаться договориться с россиянами, потому что это трудно", - сказала Каллас.

По ее словам, существует "план Б" по сохранению экономического давления на Россию, если Венгрия заблокирует отмену экономических санкций ЕС в июле. Каллас подчеркнула, что Брюссель по-прежнему нацелен на сохранение единства всех стран-членов ЕС.

"Также есть "план Б", но мы должны работать над "планом А". Потому, что иначе вы сосредоточитесь на "плане Б", и тогда это произойдет", - добавила она.