ЄС готує "план Б" щодо санкцій проти Росії, якщо США вийдуть з переговорів, - Каллас

"Ми бачимо ознаки того, що вони розмірковують про те, чи варто їм (США - ред.) покинути Україну і не намагатися домовитися з росіянами, тому що це важко", - сказала Каллас.

За її словами, існує "план Б" щодо збереження економічного тиску на Росію, якщо Угорщина заблокує скасування економічних санкцій ЄС у липні. Каллас підкреслила, що Брюссель, як і раніше, націлений на збереження єдності всіх країн-членів ЄС.

"Також є "план Б", але ми повинні працювати над "планом А". Тому, що інакше ви зосередитеся на "плані Б", і тоді це станеться", - додала вона.