ЕС готовит новые правила для кредита Украине под российские активы, - Bloomberg

Согласно предложению, более половины средств - до 210 млрд евро в течение пяти лет - планируется направить производителям оборонной продукции из Украины, стран ЕС и отдельных партнеров, в частности Норвегии.

Участие других государств будет жестко ограничено, что фактически сужает возможности закупок американского вооружения за счет этого кредита.

В то же время проект оставляет Украине ограниченную гибкость: если определенное вооружение срочно необходимо и его невозможно приобрести в рамках новых правил, допускаются исключения.

Почему это критично именно сейчас

Инициатива появилась в момент, когда ЕС пытается завершить сложный план использования российских активов для кредита объемом около 90 млрд евро. Без этого финансирования Украина рискует столкнуться с нехваткой средств уже весной.

Переговоры сопровождаются сопротивлением части стран-членов. Прежде всего речь идет о Бельгии, где сосредоточена значительная часть активов. Брюссель требует юридических гарантий, что государство не будет нести ответственности в случае возможных исков со стороны России.

Ставка на оборонную промышленность

Предложенные правила отражают стратегическую цель ЕС - направить выгоды от масштабного перевооружения на поддержку собственной промышленности.

Подобный подход уже применяется в рамках других инициатив, в частности программ совместных закупок и финансирования оборонных инноваций.

Отдельный акцент сделан на более глубокой интеграции с украинской оборонной промышленностью. В Брюсселе считают, что Украина и ее военный опыт после почти четырех лет полномасштабной войны является ключевым элементом обороны всей Европы.

Финансовые условия и контроль

Проект предусматривает, что до 95 млрд евро из займа будет направлено на макрофинансовую помощь Украине - для поддержки функционирования государства и восстановления после постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру.

Предоставление средств также связывают с соблюдением демократических стандартов и борьбой с коррупцией в Украине, при условии регулярного мониторинга со стороны институтов ЕС.

В то же время Европейская комиссия получит полномочия вмешиваться в рынок, обязывая производителей ЕС приоритетно выполнять украинские заказы и накладывать санкции за отказ.