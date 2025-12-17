ЕС готовит новые правила для кредита Украине под российские активы, - Bloomberg

Европейский Союз рассматривает введение правил "Покупай европейское" в рамках потенциального кредита для Украины, который планируют обеспечить замороженными российскими активами. Соответствующее предложение на этой неделе передали государствам-членам ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Согласно предложению, более половины средств - до 210 млрд евро в течение пяти лет - планируется направить производителям оборонной продукции из Украины, стран ЕС и отдельных партнеров, в частности Норвегии.
Участие других государств будет жестко ограничено, что фактически сужает возможности закупок американского вооружения за счет этого кредита.
В то же время проект оставляет Украине ограниченную гибкость: если определенное вооружение срочно необходимо и его невозможно приобрести в рамках новых правил, допускаются исключения.
Инициатива появилась в момент, когда ЕС пытается завершить сложный план использования российских активов для кредита объемом около 90 млрд евро. Без этого финансирования Украина рискует столкнуться с нехваткой средств уже весной.
Переговоры сопровождаются сопротивлением части стран-членов. Прежде всего речь идет о Бельгии, где сосредоточена значительная часть активов. Брюссель требует юридических гарантий, что государство не будет нести ответственности в случае возможных исков со стороны России.
Предложенные правила отражают стратегическую цель ЕС - направить выгоды от масштабного перевооружения на поддержку собственной промышленности.
Подобный подход уже применяется в рамках других инициатив, в частности программ совместных закупок и финансирования оборонных инноваций.
Отдельный акцент сделан на более глубокой интеграции с украинской оборонной промышленностью. В Брюсселе считают, что Украина и ее военный опыт после почти четырех лет полномасштабной войны является ключевым элементом обороны всей Европы.
Проект предусматривает, что до 95 млрд евро из займа будет направлено на макрофинансовую помощь Украине - для поддержки функционирования государства и восстановления после постоянных российских атак на гражданскую инфраструктуру.
Предоставление средств также связывают с соблюдением демократических стандартов и борьбой с коррупцией в Украине, при условии регулярного мониторинга со стороны институтов ЕС.
В то же время Европейская комиссия получит полномочия вмешиваться в рынок, обязывая производителей ЕС приоритетно выполнять украинские заказы и накладывать санкции за отказ.
Напомним, что ЕС до сих пор нет единой позиции относительно репарационного кредита для Украины. Некоторые лидеры поддерживают финансирование за счет российских активов, тогда как другие выступают за общий долговой механизм.
Также мы писали, что 18-19 декабря в Брюсселе состоится саммит лидеров ЕС, на котором должны принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.
Если согласия достичь не удастся, ЕС рассмотрит "план Б" - временный кредит за счет заимствований блока, чтобы обеспечить поддержку Украины в начале 2026 года.
Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский также будет участвовать в саммите, где будет обсуждаться вопрос репарационного кредита.