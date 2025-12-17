ЄС готує нові правила для кредиту Україні під російські активи, - Bloomberg

Європейський Союз розглядає запровадження правил "Купуй європейське" у межах потенційного кредиту для України, який планують забезпечити замороженими російськими активами. Відповідну пропозицію цього тижня передали державам-членам ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Згідно з пропозицією, понад половину коштів - до 210 млрд євро протягом п’яти років - планують спрямувати виробникам оборонної продукції з України, країн ЄС та окремих партнерів, зокрема Норвегії.
Участь інших держав буде жорстко обмежена, що фактично звужує можливості закупівель американського озброєння за рахунок цього кредиту.
Водночас проєкт залишає Україні обмежену гнучкість: якщо певне озброєння терміново необхідне і його неможливо придбати в межах нових правил, допускаються винятки.
Ініціатива з’явилася в момент, коли ЄС намагається завершити складний план використання російських активів для кредиту обсягом близько 90 млрд євро. Без цього фінансування Україна ризикує зіткнутися з браком коштів уже навесні.
Переговори супроводжуються опором частини країн-членів. Насамперед ідеться про Бельгію, де зосереджена значна частина активів. Брюссель вимагає юридичних гарантій, що держава не нестиме відповідальності у разі можливих позовів з боку Росії.
Запропоновані правила відображають стратегічну мету ЄС - спрямувати вигоди від масштабного переозброєння на підтримку власної промисловості.
Подібний підхід уже застосовують у межах інших ініціатив, зокрема програм спільних закупівель та фінансування оборонних інновацій.
Окремий акцент зроблено на глибшій інтеграції з українською оборонною промисловістю. У Брюсселі вважають, що Україна та її військовий досвід після майже чотирьох років повномасштабної війни є ключовим елементом оборони всієї Європи.
Проєкт передбачає, що до 95 млрд євро з позики буде спрямовано на макрофінансову допомогу Україні - для підтримки функціонування держави та відновлення після постійних російських атак на цивільну інфраструктуру.
Надання коштів також пов’язують із дотриманням демократичних стандартів і боротьбою з корупцією в Україні, за умови регулярного моніторингу з боку інституцій ЄС.
Водночас Європейська комісія отримає повноваження втручатися в ринок, зобов’язуючи виробників ЄС пріоритетно виконувати українські замовлення та накладати санкції за відмову.
Нагадаємо, що ЄС досі немає єдиної позиції щодо репараційного кредиту для України. Деякі лідери підтримують фінансування за рахунок російських активів, тоді як інші виступають за спільний борговий механізм.
Також ми писали, що 18-19 грудня у Брюсселі відбудеться саміт лідерів ЄС, на якому мають ухвалити рішення щодо фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.
Якщо згоди досягти не вдасться, ЄС розгляне "план Б" - тимчасовий кредит за рахунок запозичень блоку, щоб забезпечити підтримку України на початку 2026 року.
Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський також братиме участь у саміті, де обговорюватиметься питання репараційного кредиту.