RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

ЕС готов к переговорам с Россией, но при одном условии, - Мерц

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз всегда готов проводить переговоры с Россией, чтобы прекратить войну в Украине, но это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Обсуждали Украину: Макрон тайно отправил переговорщика в Москву

Мерц во время визита в Абу-Даби заявил журналистам о готовности ЕС к диалогу с Россией.

Однако, по словам немецкого канцлера, такие контакты не должны противоречить основному переговорному процессу между Украиной и РФ.

"Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. Сейчас в Абу-Даби проходят скоординированные переговоры, если мы можем способствовать тому, чтобы эти переговоры стали еще лучше, еще успешнее, то мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов коммуникации", - отметил Мерц.

 

Макрон не исключает контакта с Путиным

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность контакта "в ближайшие недели" с российским диктатором Владимиром Путиным, не исключив проведения соответствующих переговоров на фоне продолжающихся обсуждений по вопросам безопасности и войны в Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров резко отреагировал на заявления Макрона о возможном диалоге с Путиным, заявив, что подобные сигналы носят показной характер и рассчитаны на внешнюю аудиторию.

В то же время в начале этой недели главный дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн посетил Москву, где провел конфиденциальные встречи с представителями российского руководства.

Целью визита стало стремление Парижа добиться участия Европы в переговорах относительно будущей архитектуры безопасности и процесса завершения войны в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияФридрих Мерц