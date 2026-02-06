ЕС готов к переговорам с Россией, но при одном условии, - Мерц

Мерц во время визита в Абу-Даби заявил журналистам о готовности ЕС к диалогу с Россией.

Однако, по словам немецкого канцлера, такие контакты не должны противоречить основному переговорному процессу между Украиной и РФ.

"Мы, конечно, всегда готовы к переговорам с Россией. Сейчас в Абу-Даби проходят скоординированные переговоры, если мы можем способствовать тому, чтобы эти переговоры стали еще лучше, еще успешнее, то мы это сделаем. Но мы не будем открывать никаких параллельных каналов коммуникации", - отметил Мерц.