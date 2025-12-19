ЕС готов пересмотреть финансирование Украины, если кредита не хватит, - президент Литвы

Европейский Союз вернется к вопросу финансирования Украины, если репарационного кредита в размере 90 млрд евро окажется недостаточной.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Вопрос финансирования решен. ЕС нашел способ профинансировать Украину, выделив 90 млрд евро в 2026-2027 годах. Мы вернемся к вопросу финансирования на следующем очередном заседании Европейского Совета", - сказал Науседа в Брюсселе.
По его словам, решение по репарационному кредиту Украине решает все вопросы, связанные с потребностями Украины на данный момент".
"Если понадобится дополнительное финансирование, Европейский Союз готов искать решения, и эти решения будут найдены", - отметил президент Литвы.
По оценкам ЕС, Украине понадобится дополнительно 135 млрд евро для покрытия своих потребностей в течение следующих двух лет, при этом давление на финансирование ожидается уже в апреле.
После месяцев трудностей с поиском консенсуса, лидеры ЕС во время ночных переговоров на саммите в Брюсселе договорились о предоставлении двухлетнего займа, подкрепленного общим бюджетом блока.
Венгрии, Словакии и Чехии было предоставлено освобождение от обязательства по репарационному кредиту, чтобы избежать вето.
"Несколько стран имеют другую позицию по поддержке Украины и заимствований для покупки оружия, выступая за безусловный мир при любых обстоятельствах. Это их позиция. Мы с этим не согласны, но это отражено в документах ЕС", - сказал Науседа.
Напомним, 18-19 декабря в Брюсселе проходит саммит лидеров ЕС, на котором должны были принять решение о финансовой поддержке Украины на 2026-2027 годы.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что встреча не завершится, пока не будет найдено решение.
Однако решение все же было принято. Страны ЕС согласовали предоставление Украине 90 млрд евро в течение 2026-2027 годов.
В то же время трем странам Евросоюза, а именно Чехии, Словакии и Венгрии, позволили не брать на себя гарантии по финансированию Украины.
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, выделенные Украине 90 млрд являются безвозвратными и беспроцентными.