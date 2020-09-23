ЄС готовий надати Україні кредит, а Київ запустив продаж смарт-квитків: новини за 22 вересня

Колаж РБК-Україна

Високий представник Європейського союзу Жозеп Боррель озвучив умову для отримання Україною кредиту від ЄС, постпред України при ООН Сергій Кислиця розповів, як Росія може отримати воду в окупований Крим, Київ запустив продаж смарт-квитків на потяги і метро. Детальніше про те, що сталося у вівторок, 22 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту, але є умова

Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту. Однак він озвучив умову для отримання цих коштів.

"Для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і також виконати усі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - заявив Боррель.

Україна може розгорнути для хворих COVID-19 не більше 52 тисяч ліжок, - Степанов

В Україні для лікування хворих COVID-19 можуть розгорнути максимально 50-52 тисячі ліжок. Зараз по всій країні розгорнуто 36 тисяч ліжок. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в інтерв'ю "LB.ua".

"Коли переобладнується лікарня, то змінюються маршрути пацієнта. Ми чітко знаємо, в якому регіоні як ми можемо змінити маршрут. Щоб там було кардіологічне відділення, куди можна привезти хворих, і так далі. Тому ми і говоримо, що максимальна кількість ліжок, яке можемо розгорнути "під ковід", це 50-52 тисяч. Більше не можна", - сказав він.

Кислиця про подачу води до Криму: Росія має попросити

Якщо Російська Федерація хоче, щоб Україна постачала воду до окупованого Криму, вона має про це попросити. До цього необхідно, щоб Росія визнала себе державою-окупантом. Про це в інтерв'ю "Крим.Реалії" заявив постпред України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, Росія повинна визнати себе окупантом, щоб розмова про постачання води взагалі почалася. Також, згідно гуманітарного права, вона має як країна-окупант офіційно звернутися до України.

За викрадення автомобіля будуть карати в'язницею: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом". Згідно з документом, за угон автомобіля будуть карати позбавленням волі. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відповідно до змін, за незаконне заволодіння транспортним засобом більше не передбачено покарання у вигляді штрафу - такі дії караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Закриття Європи. Чи загрожує українцям втрата безвізу

В Євросоюзі прямо заговорили про можливе припинення безвізового режиму для українців. Причиною стали проблеми антикорупційних органів. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Штепа знову йде в мери Слов'янська

Скандальна колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа, яка звинувачувалася у сприянні проросійським бойовикам у 2014 році, зареєструвалася кандидатом на виборах мера міста. Вона йде на вибори від "Партії Миру і Розвитку".

Про це Штепа повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від "Партії Миру і Розвитку"! Нас з вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов'янськ гідним, красивим і комфортним містом! Тільки вперед", - повідомила вона, прикріпивши фото відповідного документа у своїй публікації.

Київ запустив продаж смарт-квитків на поїзди та метро

З 22 вересня у Києві запущено продаж SmartTicket - квитків на поїзди далекого сполучення та метро. Ініціатива впроваджена в рамках проекту єдиного електронного квитка. Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Повідомляється, що такі квитки можна придбати на транспортному порталі електронних услуг-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua. Таким чином, пасажирам доступні електронні квитки на потяги та міський транспорт Києва.

Папа Римський підтримав ЛГБТ: церква повинна любити всіх чоловіків і жінок

Папа Римський Франциск висловив підтримку молоді, яка належить до ЛГБТ-спільноти. Він провів зустріч з підлітками та асоціацією батьків ЛГБТ-дітей. Про це розповіла віцепрезидент асоціації батьків ЛГБТ-дітей Італії Мара Грасс.

Під час особистої зустрічі з батьками та підлітками з ЛГБТ-спільноти, понтифік сказав, що "Бог любить усіх своїх дітей". В його словах не було згадки ЛГБТ, але слова Папи мали відношення саме до дітей зі спільноти. За словами Грасс, Папа Римський мав на увазі всіх дітей і зокрема ЛГБТ.

В Україні починається затяжна магнітна буря: коли чекати головного удару

Магнітна буря у вересні стане найпотужнішою і найтривалішою у 2020 році. Фахівці кажуть, що "штормити" почне вже з завтрашнього дня, 23 вересня, і триватиме цей несприятливий період майже до кінця місяця.

Згідно з даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН, магнітосфера почне "коливатися" 23 числа, 25 вересня - перший стрибок, а 27 - епіцентр магнітної бурі. Заспокоїться геошторм лише 30 вересня.