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Штепа знову йде в мери Слов'янська

Україна , Вівторок 22 вересня 2020 22:26
Штепа знову йде в мери Слов'янська
Фото: Неля Штепа (УНІАН)
Автор: Максим Зайченко

Скандальна колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа, яка звинувачувалася у сприянні проросійським бойовикам у 2014 році, зареєструвалася кандидатом на виборах мера міста. Вона йде на вибори від "Партії Миру і Розвитку".

Про це Штепа повідомила на своїй сторінці в Facebook.

"Рідні мої, тепер офіційно, я є кандидатом на посаду Слов'янського міського голови від "Партії Миру і Розвитку"! Нас з вами чекає перемога! Разом ми зробимо Слов'янськ гідним, красивим і комфортним містом! Тільки вперед", - повідомила вона, прикріпивши фото відповідного документа у своїй публікації.

Нагадаємо, Штепу затримали 11 липня 2014 року, коли на сході України активізувалися проросійські збройні формування. У СІЗО її утримували до 20 вересня 2017 року. Штепі інкримінували статті 110 (посягання на територіальну цілісність України) і 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Також РБК-Україна писало, що в жовтні 2019 року ЄСПЛ визнав порушення з боку України у справі Штепи. Суд визначив, що стосовно екс-мера Слов'янська були порушені дві статті Європейської конвенції з прав людини.

Зазначимо, раніше Штепа вже заявляла, що планує знову очолити місто.

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