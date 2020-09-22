Київ запустив продаж смарт-квитків на поїзди та метро

Фото: SmartTicket буде працювати на поїздах і в метро (РБК-Україна)

З 22 вересня у Києві запущено продаж SmartTicket - квитків на поїзди далекого сполучення та метро. Ініціатива впроваджена в рамках проекту єдиного електронного квитка.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Повідомляється, що такі квитки можна придбати на транспортному порталі електронних услуг-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua. Таким чином, пасажирам доступні електронні квитки на потяги та міський транспорт Києва.

"У листопаді разом з SkyUp і Gunsel Lines стартуємо з єдиним е-квитком для авіатранспорту та пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів "Укрзалізниці". У грудні починаємо співпрацю з Bolt", - додав Криклій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впровадженням SmartTicket зацікавилися Маріуполь, Харків та Львівська область. В рамках цього проекту всі види транспорту - потяги, автобуси, літаки та міський - будуть пов'язані єдиним е-квитком.

Також раніше стало відомо, Київ готовий перенести повний перехід на е-квиток у громадському транспорті до 1 січня 2021 року.