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Київ запустив продаж смарт-квитків на поїзди та метро

Київ, Вівторок 22 вересня 2020 15:41
Київ запустив продаж смарт-квитків на поїзди та метро
Фото: SmartTicket буде працювати на поїздах і в метро (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

З 22 вересня у Києві запущено продаж SmartTicket - квитків на поїзди далекого сполучення та метро. Ініціатива впроваджена в рамках проекту єдиного електронного квитка.

Про це у Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Повідомляється, що такі квитки можна придбати на транспортному порталі електронних услуг-transport.gov.ua і на SmartTicket.gov.ua. Таким чином, пасажирам доступні електронні квитки на потяги та міський транспорт Києва.

"У листопаді разом з SkyUp і Gunsel Lines стартуємо з єдиним е-квитком для авіатранспорту та пасажирських автобусних перевезень, а також приміських поїздів "Укрзалізниці". У грудні починаємо співпрацю з Bolt", - додав Криклій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впровадженням SmartTicket зацікавилися Маріуполь, Харків та Львівська область. В рамках цього проекту всі види транспорту - потяги, автобуси, літаки та міський - будуть пов'язані єдиним е-квитком.

Також раніше стало відомо, Київ готовий перенести повний перехід на е-квиток у громадському транспорті до 1 січня 2021 року.

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