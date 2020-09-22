ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту, але є умова

Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач/РБК-Україна)

Високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту. Однак він озвучив умову для отримання цих коштів.

Про це Боррель сказав у ході спільного брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Наживо з МЗС. Спільна пресконференція міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та віцепрезидента Європейської комісії, високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Борреля за підсумками переговорів. Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Вівторок, 22 вересня 2020 р.

Він нагадав про надання безпрецедентної підтримки Україні для боротьби з пандемією.

"Це майже 200 млн євро. І це найбільша допомога, яка була надана наших східним партнерам. Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов'язані з економічним спадом, що був спричинений коронавірусною пандемією", - сказав високий представник ЄС.

Дипломат назвав умову, яку Україні слід виконати, аби отримати кошти.

"Але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і також виконати усі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - заявив Боррель.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав законопроект, необхідний для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту від ЄС. Після підписання набере чинності Меморандум про взаєморозуміння між Україною як позичальником і ЄС як кредитором.

Як писало РБК-Україна, Верховна рада прийняла даний законопроект 25 серпня, за нього проголосували 248 народних депутатів.

Так, у кінці квітня Європейська комісія оголосила про рішення надати Україні 1 млрд 200 млн євро підтримки під час пандемії COVID-19.