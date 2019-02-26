ЄС готовий надати Британії відстрочку по Brexit

Brexit можуть відкласти на два місяці

сроков выхода Британии из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает Reuters.

Один из

ританский кабмин обсуждает решение отложить Brexit. Brexit могут отложить на два месяца из-за угрозы демонстративных отставок отдельных членов кабмина.

Ранее сообщалось, что Brexit может быть отложено до 2021 года в соответствии с планами, которые изучают самые высокопоставленные чиновники ЕС. Туск поддержал возможность переноса соглашения по Brexit. По его словам,

До этого, 14 февраля, члены Палаты общин парламента Великобритании не поддержали предложение, призывающее правительство страны договориться с Брюсселем о переносе сроков Brexit.