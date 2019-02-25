Фото: Дональд Туск (flickr.com/premierrp)

За його словами, у Палаті громад Британії немає більшості, щоб схвалити операцію

Президент Європейської ради Дональд Туск підтримав можливість перенесення угоди по Brexit. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

Туск зазначив, що вчора він провів з прем'єр-міністром Терезою Мей переговори. За його словами, в Палаті громад Британії немає більшості, щоб схвалити угоду.

"Я вірю, що в ситуації, в яку ми потрапили, перенесення термінів було б раціональним рішенням, однак прем'єр-міністр Мей впевнена, що цього сценарію вдасться уникнути", - заявив Туск.

Нагадаємо, The Guardian повідомляло, що Brexit (вихід Британії з ЄС, - ред.) може бути відкладено до 2021 року згідно з планами, які вивчають найбільш високопоставлені чиновники ЄС. Джерела повідомляли, що президент Європейської ради Дональд Туск і генеральний секретар Єврокомісії Мартін Зельмайр є ініціаторами перенесення.

До цього, 14 лютого, члени Палати громад парламенту Великобританії не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit.

Також члени парламенту відкинули поправку лейбористів, яка вимагала від уряду провести голосування по Brexit до 27 лютого, а в іншому випадку - дозволити парламенту проголосувати за альтернативними планами.