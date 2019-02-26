Троє британських міністрів погрожують відставкою у разі Brexit без угоди

Фото: Brexit (Max Pixel)

За їхніми словами, Мей повинна зараз пообіцяти, що вона виключить можливість виходу Британії з ЄС без угоди

Троє міністрів уряду Британії пригрозили подати у відставку, якщо прем'єр-міністр Тереза ​​Мей не погодиться виключити варіант виходу з ЄС (Brexit, - ред.) без угоди з переліку можливих варіантів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Зокрема, таку заяву зробили міністри Річард Харрінгтон, Клер Перрі та Марго Джеймс. За їхніми словами, Мей повинна зараз пообіцяти, що вона виключить можливість виходу Британії з ЄС без угоди, якщо її угоду буде знову відхилено у парламенті, та замість цього шукатиме спосіб відтермінувати Brexit.

До цього, з вимогою відкласти Brexit виступили міністр праці і у справах пенсій Ембер Радд, лорд-канцлер і міністр юстиції Девід Гок, міністр у справах бізнесу, енергетики та промислової стратегії Грег Кларк. Якщо найближчим часом не буде рішення по виходу Британії з ЄС, вони готові кинути виклик прем’єрці Терезі Мей і проголосувати за затримку Brexit.

Раніше повідомлялось, що старші міністри уряду Британії хочуть, щоб прем'єр-міністр Тереза Мей пішла у відставку. Міністри хочуть відставки Мей після завершення першого етапу переговорів щодо Brexit і, щоб вона дала можливість провести наступний етап переговорів новому лідеру.

Нагадаємо, члени Палати громад парламента Великобританії 14 лютого не підтримали пропозицію, яка закликала уряд країни домовитися з Брюсселем про перенесення строків Brexit. Проти поправки проголосували 315 членів парламенту, за - 93. Після цього Мей поїхала в Брюссель, аби зустрітися з Юнкером і обговорити Brexit.