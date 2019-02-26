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Британський кабмін обговорює рішення відкласти Brexit, - Sky News

Новини » Політика    26.02.2019 - 13:31
Британський кабмін обговорює рішення відкласти Brexit, - Sky News
Іллюстративне фото (pixabay com)

Угода по Brexit можуть відкласти на два місяці

В Лондоні (Великобританія) проходить засідання британського кабінету міністрів, де може бути узгоджено рішення відкласти при необхідності терміни виходу Британії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє телеканал Sky News.

Видання пише, що угоду по Brexit можуть відкласти на два місяці. Приводом до такого рішення може з'явитися загроза демонстративних відставок окремих членів кабміну, включаючи міністра праці і у справах пенсій Ембер Радд, міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Грега Кларка і міністра юстиції Девіда Гока. За інформацією телеканалу, до них можуть приєднатися також два заступники міністра у справах бізнесу, енергетики і промислової стратегії Річард Херрінгтон і Клер Перрі, а також заступник міністра цифрових технологій, культури, засобів масової інформації та спорту Маргот Джеймс.

Після засідання прем'єр-міністр Тереза Мей мусить виступити в другій половині дня із заявою в Палаті громад британського парламенту.

Нагадаємо, Brexit може бути відкладено до 2021 року згідно з планами, які вивчають найбільш високопоставлені чиновники ЄС. Туск підтримав можливість перенесення угоди по Brexit. За його словами, в Палаті громад Британії немає більшості, щоб схвалити угоду.

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