В ЕС "глубоко обеспокоены" войсками КНДР в России
Европейский Союз глубоко обеспокоен заявлениями о направлении войск КНДР на войну России против Украины. Это стало бы серьезным нарушением международного права.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европейского Союза.
!Европейский Союз глубоко обеспокоен сообщениями о том, что КНДР направляет войска для участия в незаконной агрессивной войне России против Украины. Это было бы серьезным нарушением международного права, включая наиболее фундаментальные принципы Статута ООН. Это был бы односторонний враждебный акт со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности", - отметили в ЕС.
В то же время, Совет ЕС отметил, что это событие также еще раз демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в регионе и по всему миру.
"Европейский Союз решительно осуждает углубление военного сотрудничества и поставки оружия между КНДР и Россией, грубо нарушающих многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. ЕС призывает КНДР прекратить поддержку незаконных военных усилий России", - добавили в Совете ЕС.
По их мнению, углубление военного сотрудничества России с КНДР посылает четкое сообщение, что, несмотря на заявленную готовность к переговорам, Россия искренне не заинтересована в справедливом, всеобъемлющем и длительном мире.
"Напротив, Россия усиливает эскалацию и отчаянно ищет любую помощь для своей войны, в том числе от актеров, которые серьезно нарушают глобальный мир и безопасность", - подытожили в ЕС.
Северокорейские военные в России
Напомним, что уже длительное время в сети появляется информация о том, что Россия решила привлечь к войне против Украины северокорейских военных.
Сегодня, 24 октября, Главное управление разведки сообщило, что КНДР перебросило в Россию уже около 12 тысяч военных. Более того, по их данным, часть из них уже находится в зоне боевых действий в Курской области.
Между тем, западное издание Financial Times заявило, что российский диктатор Владимир Путин делает ставку на солдат Северной Кореи, чтобы отвоевать часть Курской области, которую контролирует Украина.
Более того, сам Путин сегодня также отреагировал на заявления о привлечении военных КНДР.
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