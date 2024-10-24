В ЕС "глубоко обеспокоены" войсками КНДР в России

Европейский Союз глубоко обеспокоен заявлениями о направлении войск КНДР на войну России против Украины. Это стало бы серьезным нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета Европейского Союза.

!Европейский Союз глубоко обеспокоен сообщениями о том, что КНДР направляет войска для участия в незаконной агрессивной войне России против Украины. Это было бы серьезным нарушением международного права, включая наиболее фундаментальные принципы Статута ООН. Это был бы односторонний враждебный акт со стороны КНДР с серьезными последствиями для европейского и глобального мира и безопасности", - отметили в ЕС.

В то же время, Совет ЕС отметил, что это событие также еще раз демонстрирует, как Россия распространяет нестабильность и эскалацию в регионе и по всему миру.

"Европейский Союз решительно осуждает углубление военного сотрудничества и поставки оружия между КНДР и Россией, грубо нарушающих многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН. ЕС призывает КНДР прекратить поддержку незаконных военных усилий России", - добавили в Совете ЕС.

По их мнению, углубление военного сотрудничества России с КНДР посылает четкое сообщение, что, несмотря на заявленную готовность к переговорам, Россия искренне не заинтересована в справедливом, всеобъемлющем и длительном мире.